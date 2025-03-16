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«Мы должны чаще отдавать ему шайбу». Дилан Строум — об Овечкине в матче с «Сан-Хосе»

«Мы должны чаще отдавать ему шайбу». Дилан Строум — об Овечкине в матче с «Сан-Хосе»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) в НХЛ высказался об игре одноклубника Александра Овечкина. Россиянин отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей.

Италия - Серия А . 1-й тур
29 августа 2010, воскресенье. 22:45 МСК
Кьево
Верона
Окончен
2 : 1
Катания
Катания
1:0 Москарделли – 14'     1:1 Риккьюти – 22'     2:1 Пеллисье – 83'    

«Он слишком часто отдавал мне пас. Мы должны чаще отдавать ему шайбу. Он делает всё правильно, и Фехервари приятно видеть его ассистентом, и вы можете видеть это по реакции болельщиков. На данный момент больше нечего сказать. Я просто надеюсь, что он сможет набрать пару очков в следующем домашнем матче и будет подбираться всё ближе и ближе.

Мы все, конечно, взволнованы, и это довольно круто», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Сан-Хосе» он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.

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