Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей КХЛ на 16 марта 2025 года

Сегодня, 16 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 16 марта:

«Автомобилист» Екатеринбург — «Сочи» — 6:3;

«Спартак» Москва — «Северсталь» Череповец — 4:2;

«Лада» Тольятти — «Нефтехимик» Нижнекамск — 7:1.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 87 очков в 65 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 86 очками в 65 играх.