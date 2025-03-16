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Результаты матчей КХЛ на 16 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 16 марта 2025 года
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Сегодня, 16 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 16 марта:

  • «Автомобилист» Екатеринбург — «Сочи» — 6:3;
  • «Спартак» Москва — «Северсталь» Череповец — 4:2;
  • «Лада» Тольятти — «Нефтехимик» Нижнекамск — 7:1.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 96 очков в 65 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 87 очков после 65 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 92 очка в 66 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 87 очков в 65 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 86 очками в 65 играх.

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