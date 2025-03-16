Михаил Сергачёв рассказал, что раздаёт яйца из своего курятника партнёрам по «Юте»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, что подкармливает яйцами своих партнёров по команде.

«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнёрам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них.

Сейчас яйца в дефиците, так что парни ценят их больше», – приводит слова хоккеиста «Юты» журналистка Бель Фрэйзер в своём аккаунте в соцсетях.

В США в этом году зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.

26-летний Сергачёв в сезоне-2024/2025 провёл за «Юту» 61 игру в НХЛ и набрал 43 (11+ 32) очка.