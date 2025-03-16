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Михаил Сергачёв рассказал, что раздаёт яйца из своего курятника партнёрам по «Юте»

Михаил Сергачёв рассказал, что раздаёт яйца из своего курятника партнёрам по «Юте»
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, что подкармливает яйцами своих партнёров по команде.

«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнёрам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них.

Сейчас яйца в дефиците, так что парни ценят их больше», – приводит слова хоккеиста «Юты» журналистка Бель Фрэйзер в своём аккаунте в соцсетях.

В США в этом году зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.

26-летний Сергачёв в сезоне-2024/2025 провёл за «Юту» 61 игру в НХЛ и набрал 43 (11+ 32) очка.

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