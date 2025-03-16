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Результаты матчей ВХЛ на 16 марта 2025 года

Сегодня, 16 марта, состоялись 12 матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккей. ВХЛ-2024/2025, 16 марта:

«Омские крылья» — ХК «Рязань» — 3:2;

«Горняк-УГМК» — «Сокол» — 5:4 ОТ;

«Магнитка» — «Динамо-Алтай» — 3:2;

«Рубин» — «Химик» — 5:1;

«Челмет» — ХК «Норильск» — 4:1;

«Южный Урал» — «Металлург» Нк — 1:4;

«Динамо» Спб — «Торос» — 1:4;

«Звезда» — «Ижсталь» — 3:4 ОТ;

Зауралье» — «Торпедо-Горький» — 5:3;

«Югра» — АКМ— 4:0;

«Юнисон-Москва» —«Олимпия» — 2:1;

«СКА-Нева» — «Молот» — 3:6.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 94 очка в 63 матчах и стала обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 91 очко. Тройку лучших замыкает «Рубин» (88).