Павел Порядин: надеюсь, что сегодня спартаковский день. И в хоккее, и в футболе

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).
«Соскучились по болельщикам. Выезд был перед этим, плюс сейчас такой этап, осталось три игры и мыслями уже где-то в плей-офф. Хочется вкатиться и последний матч провести при родных трибунах. Хорошо, что сегодня выиграли, хорошая игра была, и болельщики поддерживали. Я надеюсь, что сегодня вообще такой спартаковский день. И в хоккее, и в футболе», — сказал Порядин в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.
В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Спартак» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Красно-белые ведут в счёте после первого тайма — 1:0.
ХК «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей.
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