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Павел Порядин: надеюсь, что сегодня спартаковский день. И в хоккее, и в футболе

Павел Порядин: надеюсь, что сегодня спартаковский день. И в хоккее, и в футболе
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 07:45 (5x5)     2:0 Морозов (Зайцев) – 17:10 (5x5)     2:1 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 21:57 (5x5)     2:2 Абросимов (Котляревский) – 31:26 (5x5)     3:2 Беляев (Морозов) – 35:39 (5x5)     4:2 Локтионов (Порядин, Орлов) – 59:05 (en)    

«Соскучились по болельщикам. Выезд был перед этим, плюс сейчас такой этап, осталось три игры и мыслями уже где-то в плей-офф. Хочется вкатиться и последний матч провести при родных трибунах. Хорошо, что сегодня выиграли, хорошая игра была, и болельщики поддерживали. Я надеюсь, что сегодня вообще такой спартаковский день. И в хоккее, и в футболе», — сказал Порядин в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Спартак» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Красно-белые ведут в счёте после первого тайма — 1:0.

ХК «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей.

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