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Результаты матчей МХЛ 16 марта

Результаты матчей МХЛ 16 марта
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В воскресенье, 16 марта, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ 16 марта:

МХК «Молот» — «Локо» — 9:5;
«Толпар» — «Спутник» — 9:1;
«Атлант» — «СКА-1946» — 2:5;
«Ирбис» — «Кузнецкие Медведи» — 0:3;
«Чайка» — «Сибирские Снайперы» — 5:2;
«Омские Ястребы» — «Стальные Лисы» — 2:3 ОТ;
«Снежные Барсы» — «Красноярские Рыси» — 2:4;
«Академия Михайлова» U20 — МХК «Динамо» Спб — 2:3.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 50 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», набравший 82 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набрав 79 очков после 50 встреч. На втором месте находится «Ирбис», отстающий от лидера на одно очко. «Мамонты Югры» — на третьей позиции.

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