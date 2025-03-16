«Главное — не стесняться говорить на их языке». Ковальчук — о перспективах Демидова в НХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук оценил перспективы хоккеиста СКА Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс». 19-летний форвард со следующего сезона будет выступать за канадский клуб в НХЛ.

«Он отличный парень — умный, трудолюбивый и по-настоящему увлечённый хоккеем. Я слышал, что он много работает дополнительно, и это здорово. Он уже выделяется в КХЛ, и я уверен, что он добьётся успеха в Монреале.

Ему нужно быть готовым к тому, что он будет играть в городе, где хоккей — это своего рода религия. Каждое его действие будет тщательно изучаться руководством и СМИ. Главное — не стесняться и говорить на их языке. Это очень важно в таком городе, как Монреаль», — приводит слова Ковальчука rg.org.

В текущем сезоне Демидов провёл 65 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 19 шайб и отдал 30 результативных передач.