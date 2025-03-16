Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главное — не стесняться говорить на их языке». Ковальчук — о перспективах Демидова в НХЛ

«Главное — не стесняться говорить на их языке». Ковальчук — о перспективах Демидова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук оценил перспективы хоккеиста СКА Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс». 19-летний форвард со следующего сезона будет выступать за канадский клуб в НХЛ.

«Он отличный парень — умный, трудолюбивый и по-настоящему увлечённый хоккеем. Я слышал, что он много работает дополнительно, и это здорово. Он уже выделяется в КХЛ, и я уверен, что он добьётся успеха в Монреале.

Ему нужно быть готовым к тому, что он будет играть в городе, где хоккей — это своего рода религия. Каждое его действие будет тщательно изучаться руководством и СМИ. Главное — не стесняться и говорить на их языке. Это очень важно в таком городе, как Монреаль», — приводит слова Ковальчука rg.org.

В текущем сезоне Демидов провёл 65 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 19 шайб и отдал 30 результативных передач.

Материалы по теме
Крикунов оценил шансы Ивана Демидова закрепиться в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android