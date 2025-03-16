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«Осталось три игры, где нужно подкрутить винтики». Капитан «Спартака» Миронов — о плей-офф

«Осталось три игры, где нужно подкрутить винтики». Капитан «Спартака» Миронов — о плей-офф
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Защитник и капитан московского «Спартака» Андрей Миронов после победы над череповецкой «Северсталью» (4:2) рассказал о целях команды в заключительных матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 перед стартом плей-офф.

«Осталось три игры, где можем подкрутить винтики, наладить игру в плане качества, чтобы хорошо зайти в плей-офф. Поэтому это самое главное сейчас», — сказал Миронов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.

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