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Ковальчук — о Мичкове в НХЛ: ему доверяют в большинстве, и это отличный знак

Ковальчук — о Мичкове в НХЛ: ему доверяют в большинстве, и это отличный знак
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук прокомментировал игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Если он сможет выдержать давление со стороны тренера, то всё будет в порядке. Но это непросто. Такое напряжение может подорвать уверенность игрока.

К счастью, у него есть Олег Знарок, который его направляет. Несмотря на препятствия, Мичков играет в отличный хоккей. Ему доверяют играть в большинстве, и это отличный знак», — приводит слова Ковальчука RG.

В своём дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков провёл 66 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 27 результативных передач.

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