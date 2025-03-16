Ковальчук — о Мичкове в НХЛ: ему доверяют в большинстве, и это отличный знак

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук прокомментировал игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Если он сможет выдержать давление со стороны тренера, то всё будет в порядке. Но это непросто. Такое напряжение может подорвать уверенность игрока.

К счастью, у него есть Олег Знарок, который его направляет. Несмотря на препятствия, Мичков играет в отличный хоккей. Ему доверяют играть в большинстве, и это отличный знак», — приводит слова Ковальчука RG.

В своём дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков провёл 66 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 27 результативных передач.