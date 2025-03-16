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Детройт — Вегас, результат матча 16 марта, счет 3:0, НХЛ 2024-2025

Голевая передача Тарасенко помогла «Детройту» одержать победу над «Вегасом» в НХЛ
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В Детройте (США) на льду «Литтл Сизарс-арены» завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева одержали победу с сухим счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Юханссон (Тарасенко, Комфер) – 27:58     2:0 Рэймонд (Сёдерблом) – 44:51     3:0 Каспер (Густафссон, Кейн) – 51:14    

Российский форвард «Детройта» Владимир Тарасенко стал соавтором первой шайбы хозяев в ворота «Вегаса». Он ассистировал шведскому защитнику Альберту Юханссону. Также в составе победителей отличились Лукас Рэймонд и Марко Каспер.

Тарасенко провёл на льду 14 минут 11 секунд с показателем полезности «+2». Он не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв сыграл в матче 15 минут 50 секунд, провёл один силовой приём и закончил игру с показателем полезности «-2». Его одноклубник форвард Павел Дорофеев нанёс два броска в створ ворот «Детройта», имеет в активе один силовой приём и «-1» за 14 минут 59 секунд. Вратарь гостей Илья Самсонов сделал 24 сейва, получил две минуты штрафа, процент отражённых бросков — 88,46%.

«Детройт» набрал 70 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» с 86 очками находится на третьей строчке Запада.

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