Голевая передача Тарасенко помогла «Детройту» одержать победу над «Вегасом» в НХЛ

В Детройте (США) на льду «Литтл Сизарс-арены» завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева одержали победу с сухим счётом 3:0.

Российский форвард «Детройта» Владимир Тарасенко стал соавтором первой шайбы хозяев в ворота «Вегаса». Он ассистировал шведскому защитнику Альберту Юханссону. Также в составе победителей отличились Лукас Рэймонд и Марко Каспер.

Тарасенко провёл на льду 14 минут 11 секунд с показателем полезности «+2». Он не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв сыграл в матче 15 минут 50 секунд, провёл один силовой приём и закончил игру с показателем полезности «-2». Его одноклубник форвард Павел Дорофеев нанёс два броска в створ ворот «Детройта», имеет в активе один силовой приём и «-1» за 14 минут 59 секунд. Вратарь гостей Илья Самсонов сделал 24 сейва, получил две минуты штрафа, процент отражённых бросков — 88,46%.

«Детройт» набрал 70 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» с 86 очками находится на третьей строчке Запада.