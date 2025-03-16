Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

КХЛ оштрафовала Горбунова за драку в матче между минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ подверг денежному штрафу нападающего минского «Динамо» Романа Горбунова. В субботу, 15 марта, во втором периоде встречи «Салават Юлаев» — «Динамо» (Минск) (4:3 Б) Горбунов стал зачинщиком драки и получил 17 минут штрафа (2+10+5).

Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян сыграл высоко поднятой клюшкой, в результате чего повреждение получил защитник минчан Николас Мелош. Горбунов вступился за партнёра по команде, завязалась драка. По итогам эпизода, кроме Горбунова, дисциплинарным санкциям подверглись Деннис Ян (2+5) и Мелош (2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов было принято решение наложить на Волкова наказание по п. 3.4 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу в размере 50 тыс. рублей.