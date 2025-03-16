Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ оштрафовала Горбунова за драку в матче между минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым»

КХЛ оштрафовала Горбунова за драку в матче между минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ подверг денежному штрафу нападающего минского «Динамо» Романа Горбунова. В субботу, 15 марта, во втором периоде встречи «Салават Юлаев» — «Динамо» (Минск) (4:3 Б) Горбунов стал зачинщиком драки и получил 17 минут штрафа (2+10+5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 03:33 (5x5)     2:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 04:48 (5x4)     2:1 Энас – 09:00 (5x5)     2:2 Бориков (Брук, Тирни) – 13:09 (5x5)     2:3 Волков (Хэмилтон, Пинчук) – 32:08 (5x4)     3:3 Цулыгин (Сучков, Науменков) – 57:24 (5x5)     4:3 Уилсон – 65:00    

Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян сыграл высоко поднятой клюшкой, в результате чего повреждение получил защитник минчан Николас Мелош. Горбунов вступился за партнёра по команде, завязалась драка. По итогам эпизода, кроме Горбунова, дисциплинарным санкциям подверглись Деннис Ян (2+5) и Мелош (2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов было принято решение наложить на Волкова наказание по п. 3.4 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android