Ковальчук — об обмене Маршана во «Флориду»: они снова хотят выиграть Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук прокомментировал переход одного из лидеров «Бостон Брюинз» Брэда Маршана во «Флориду Пантерз».

«Это был необычный шаг, особенно между соперниками по дивизиону, но я уверен, что и Маршан, и команда подробно обсудили его. Я думаю, что он сделал правильный выбор. «Флорида» — одна из лучших команд НХЛ прямо сейчас, играющая в силовой манере, в которую он хорошо впишется. Кроме того, они также приобрели Сета Джонса из «Чикаго», что явно показывает, что они стремятся снова стать чемпионами Кубка Стэнли», — приводит слова Ковальчука RG.

Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру до текущего момента выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 очков (21+26) в 61 матче регулярного чемпионата. Из-за травмы он не сыграл ещё ни одного матча за «Флориду».