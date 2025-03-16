Яркие эмоции Овечкина попали на запись в микрофон после гола в ворота «Сан-Хосе»

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин провёл выездной матч НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) с микрофоном, на который записалась его реакция на свой 887-й гол в регулярных чемпионатах.

Также в записи с микрофона слышно скандирование трибун после заброшенной шайбы Овечкина: «Ови! Ови! Ови!»

Овечкин в этом матче обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. 182-м голкипером, пропустившим от российского нападающего, стал его соотечественник Георгий Романов, защищавший ворота «Шаркс».

Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.