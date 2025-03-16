Яркие эмоции Овечкина попали на запись в микрофон после гола в ворота «Сан-Хосе»
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Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин провёл выездной матч НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) с микрофоном, на который записалась его реакция на свой 887-й гол в регулярных чемпионатах.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
Также в записи с микрофона слышно скандирование трибун после заброшенной шайбы Овечкина: «Ови! Ови! Ови!»
Овечкин в этом матче обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. 182-м голкипером, пропустившим от российского нападающего, стал его соотечественник Георгий Романов, защищавший ворота «Шаркс».
Всего на счету Овечкина теперь 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.
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