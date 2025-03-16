Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это уже не старая франшиза «Атланта Трэшерз». Ковальчук — о лидерстве «Виннипега» в НХЛ

«Это уже не старая франшиза «Атланта Трэшерз». Ковальчук — о лидерстве «Виннипега» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук прокомментировал успешное выступление в НХЛ клуба «Виннипег Джетс». Он играл в этой франшизе, когда команда базировалась в Атланте.

«Они много лет были сильной командой в регулярном сезоне, но что-то всегда сдерживало их в плей-офф. Руководство сменилось, и теперь игроки действительно хотят туда попасть. Атмосфера на их арене невероятная.

«Джетс» построены по-другому и обладают всеми необходимыми компонентами, чтобы не только нанести урон соперникам в плей-офф, но и потенциально дойти до финала. Теперь у них есть элитный вратарь, глубокая группа нападающих и сильная игра в большинстве. Это уже не старая франшиза «Атланта Трэшерз» — это совершенно новая команда», — приводит слова Ковальчука RG.

«Виннипег» набрал 96 очков в 67 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. На Востоке лидирует «Вашингтон Кэпиталз», имея абсолютно идентичные показатели по набранным очкам и проведённым матчам.

Материалы по теме
Видео
«Виннипег» переиграл «Даллас» и оторвался от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android