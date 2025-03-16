«Это уже не старая франшиза «Атланта Трэшерз». Ковальчук — о лидерстве «Виннипега» в НХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук прокомментировал успешное выступление в НХЛ клуба «Виннипег Джетс». Он играл в этой франшизе, когда команда базировалась в Атланте.

«Они много лет были сильной командой в регулярном сезоне, но что-то всегда сдерживало их в плей-офф. Руководство сменилось, и теперь игроки действительно хотят туда попасть. Атмосфера на их арене невероятная.

«Джетс» построены по-другому и обладают всеми необходимыми компонентами, чтобы не только нанести урон соперникам в плей-офф, но и потенциально дойти до финала. Теперь у них есть элитный вратарь, глубокая группа нападающих и сильная игра в большинстве. Это уже не старая франшиза «Атланта Трэшерз» — это совершенно новая команда», — приводит слова Ковальчука RG.

«Виннипег» набрал 96 очков в 67 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. На Востоке лидирует «Вашингтон Кэпиталз», имея абсолютно идентичные показатели по набранным очкам и проведённым матчам.