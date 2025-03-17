Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Мартин Нечас, Валерий Ничушкин, Джонатан Друен и Кейл Макар. Также на счету Ничушкина результативная передача.

За «Даллас» забивали Джейсон Робертсон, Маврик Бурк и Мэтт Дюшейн. Нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Илья Любушкин также не набрал очков.

«Колорадо» одержал восьмую победу за последние девять матчей. «Даллас», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.