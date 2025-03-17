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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10     1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp)     2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24     3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19     3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12     3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32     4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34    

В составе победителей забивали Мартин Нечас, Валерий Ничушкин, Джонатан Друен и Кейл Макар. Также на счету Ничушкина результативная передача.

За «Даллас» забивали Джейсон Робертсон, Маврик Бурк и Мэтт Дюшейн. Нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Илья Любушкин также не набрал очков.

«Колорадо» одержал восьмую победу за последние девять матчей. «Даллас», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

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