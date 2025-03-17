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Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 19:17 (pp)     1:1 Кайлли (Панарин, Трочек) – 25:00     1:2 Арвидссон (Ньюджент-Хопкинс) – 46:09     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 56:35    

В составе победителей голами отметились Кори Перри, Виктор Арвидссон и Коннор Макдэвид. За «Рейнджерс» отличился Уилл Кайлли. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

«Рейнджерс» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 68 матчах. «Эдмонтон» занимает пятое место на Западе, набрав 82 очка в 67 встречах.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Калгари», а «Эдмонтон» встретится с «Ютой».

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