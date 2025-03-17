Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Кори Перри, Виктор Арвидссон и Коннор Макдэвид. За «Рейнджерс» отличился Уилл Кайлли. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

«Рейнджерс» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 68 матчах. «Эдмонтон» занимает пятое место на Западе, набрав 82 очка в 67 встречах.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Калгари», а «Эдмонтон» встретится с «Ютой».