Гол Цыплакова и сейвы Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

За «Айлендерс» забивали Марк Гэткомб, российский нападающий Максим Цыплаков, Ноа Добсон и Симон Хольмстрём. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями в этой встрече. Голкипер Илья Сорокин сделал 17 сейвов.

В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов не набрал очков в этой встрече.

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