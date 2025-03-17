Гол Цыплакова и сейвы Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 21:00 0:2 Барков (Райнхарт, Луостаринен) – 24:48 (pp) 1:2 Гэткомб (Деанджело, Энгвалль) – 46:29 2:2 Цыплаков (Райлли, Деанджело) – 52:16 3:2 Добсон (Ли) – 52:33 4:2 Хольмстрём (Пажо) – 59:53
За «Айлендерс» забивали Марк Гэткомб, российский нападающий Максим Цыплаков, Ноа Добсон и Симон Хольмстрём. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями в этой встрече. Голкипер Илья Сорокин сделал 17 сейвов.
В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов не набрал очков в этой встрече.
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