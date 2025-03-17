Александр Овечкин высказался о голевой передаче Фехервари на свой 887-й гол в НХЛ
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Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин прокомментировал свой 887-й гол в карьеры, который он забил в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Россиянину ассистировал словацкий защитник Мартин Фехервари.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Овечкин, Уилсон) – 07:33 0:2 Протас (Эллер, Уилсон) – 17:26 0:3 Рэддиш (Карлсон, Дюбуа) – 18:55 1:3 Селебрини (Тоффоли) – 46:19 1:4 ван Римсдайк (Эллер, Манджапане) – 46:59 1:5 Овечкин (Фехервари, Дюбуа) – 50:54
«Он отлично сыграл. Я подставил клюшку, и шайба залетела в ворота», — приводит слова Овечкина AP News.
Напомним, благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 51 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 21 результативную передачу.
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