Александр Овечкин высказался о голевой передаче Фехервари на свой 887-й гол в НХЛ

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин прокомментировал свой 887-й гол в карьеры, который он забил в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Россиянину ассистировал словацкий защитник Мартин Фехервари.

«Он отлично сыграл. Я подставил клюшку, и шайба залетела в ворота», — приводит слова Овечкина AP News.

Напомним, благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до семи шайб. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 51 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 21 результативную передачу.