Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» дома разгромил «Анахайм», Бучневич и Торопченко набрали два очка

«Сент-Луис» дома разгромил «Анахайм», Бучневич и Торопченко набрали два очка
Комментарии

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Энтерпрайз-центр » в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 00:41     2:0 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 01:30     3:0 Холлоуэй (Фолк, Кайру) – 28:19 (pp)     3:1 Готье (Гудас, Мактавиш) – 30:06     4:1 Факса (Торопченко, Уокер) – 35:39     5:1 Жозеф – 38:10 (sh)     5:2 Нестеренко (Готье, Мактавиш) – 42:23     6:2 Нейборс (Кайру, Фолк) – 46:18 (pp)     7:2 Сундквист (Болдюк, Томас) – 52:19 (pp)    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Брэйден Шенн, Дилан Холлоуэй,
Мэтью Жозеф и Джейк Нейборс, чешский нападающий Радек Факса и швед Оскар Сундквист. На счету российского форварда Павла Бучневича также гол, а Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметился американский форвард Каттер Готье, на счету которого дубль.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android