«Сент-Луис» дома разгромил «Анахайм», Бучневич и Торопченко набрали два очка

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Энтерпрайз-центр » в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Брэйден Шенн, Дилан Холлоуэй,

Мэтью Жозеф и Джейк Нейборс, чешский нападающий Радек Факса и швед Оскар Сундквист. На счету российского форварда Павла Бучневича также гол, а Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметился американский форвард Каттер Готье, на счету которого дубль.