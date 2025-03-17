«Сент-Луис» дома разгромил «Анахайм», Бучневич и Торопченко набрали два очка
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В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Энтерпрайз-центр » в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс», победу в котором со счётом 7:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 00:41 2:0 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 01:30 3:0 Холлоуэй (Фолк, Кайру) – 28:19 (pp) 3:1 Готье (Гудас, Мактавиш) – 30:06 4:1 Факса (Торопченко, Уокер) – 35:39 5:1 Жозеф – 38:10 (sh) 5:2 Нестеренко (Готье, Мактавиш) – 42:23 6:2 Нейборс (Кайру, Фолк) – 46:18 (pp) 7:2 Сундквист (Болдюк, Томас) – 52:19 (pp)
В составе победителей голами отметились канадские форварды Брэйден Шенн, Дилан Холлоуэй,
Мэтью Жозеф и Джейк Нейборс, чешский нападающий Радек Факса и швед Оскар Сундквист. На счету российского форварда Павла Бучневича также гол, а Алексей Торопченко отметился результативной передачей.
В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметился американский форвард Каттер Готье, на счету которого дубль.
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