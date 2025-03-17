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Драйзайтль приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Маккиннону, оторвавшись от Кучерова

Драйзайтль приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Маккиннону, оторвавшись от Кучерова
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1, а их немецкий форвард Леон Драйзайтль отметился результативной передачей, улучшив свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 19:17 (pp)     1:1 Кайлли (Панарин, Трочек) – 25:00     1:2 Арвидссон (Ньюджент-Хопкинс) – 46:09     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 56:35    

После данного матча в активе Леона стало 101 очко в текущей регулярке. Он забил 49 голов и отдал 52 результативные передачи. Немец всё так же находится на второй строчке, теперь отставая от лидирующего Натана Маккиннона из «Колорадо» всего на два очка — 103 (27+76)

У идущего третьим российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова — 92 очка (28+65).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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