НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 марта

17 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил две шайбы.
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забил гол.
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