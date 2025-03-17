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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 марта
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17 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Юханссон (Тарасенко, Комфер) – 27:58     2:0 Рэймонд (Сёдерблом) – 44:51     3:0 Каспер (Густафссон, Кейн) – 51:14    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10     1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp)     2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24     3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19     3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12     3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32     4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34    

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил две шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 19:17 (pp)     1:1 Кайлли (Панарин, Трочек) – 25:00     1:2 Арвидссон (Ньюджент-Хопкинс) – 46:09     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 56:35    

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забил гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 21:00     0:2 Барков (Райнхарт, Луостаринен) – 24:48 (pp)     1:2 Гэткомб (Деанджело, Энгвалль) – 46:29     2:2 Цыплаков (Райлли, Деанджело) – 52:16     3:2 Добсон (Ли) – 52:33     4:2 Хольмстрём (Пажо) – 59:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 00:41     2:0 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 01:30     3:0 Холлоуэй (Фолк, Кайру) – 28:19 (pp)     3:1 Готье (Гудас, Мактавиш) – 30:06     4:1 Факса (Торопченко, Уокер) – 35:39     5:1 Жозеф – 38:10 (sh)     5:2 Нестеренко (Готье, Мактавиш) – 42:23     6:2 Нейборс (Кайру, Фолк) – 46:18 (pp)     7:2 Сундквист (Болдюк, Томас) – 52:19 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Хьюз (Петтерссон, Дебраск) – 22:37 (pp)     1:1 Стенлунд (Бьюгстад, Карконе) – 32:04     1:2 Кули (Дурзи, Шмальц) – 45:08     1:3 Келлер (Шмальц) – 59:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нюман – 09:58 (pp)     2:0 Эйссимонт (Эванс, Монтур) – 15:23     2:1 Перфетти (Сэмберг, Наместников) – 19:43     2:2 Коннор (Бэррон) – 31:42     2:3 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 61:47    
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