Маккиннон продлил домашнюю результативную серию до 21 матча и вошёл в историю НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в победном матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) и продлил свою результативную серию в домашних играх до 21 матча. Канадский форвард «Эвеланш» во второй раз в карьере отметился подобным достижением.

Маккиннон стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удавалось более одного раза добиваться результативных серий в 21+ домашних матчах. Ранее подобным достижением отметились Уэйн Гретцки (семь подобных серий), Ги Лафлёр (2), Марио Лемье (2), Коннор Макдэвид (2) и Бобби Орр (2).

В текущем сезоне Маккиннон набрал 103 (27+76) очка в 68 матчах.