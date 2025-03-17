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Маккиннон продлил домашнюю результативную серию до 21 матча и вошёл в историю НХЛ

Маккиннон продлил домашнюю результативную серию до 21 матча и вошёл в историю НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в победном матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) и продлил свою результативную серию в домашних играх до 21 матча. Канадский форвард «Эвеланш» во второй раз в карьере отметился подобным достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10     1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp)     2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24     3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19     3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12     3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32     4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34    

Маккиннон стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удавалось более одного раза добиваться результативных серий в 21+ домашних матчах. Ранее подобным достижением отметились Уэйн Гретцки (семь подобных серий), Ги Лафлёр (2), Марио Лемье (2), Коннор Макдэвид (2) и Бобби Орр (2).

В текущем сезоне Маккиннон набрал 103 (27+76) очка в 68 матчах.

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