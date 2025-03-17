Маккиннон продлил домашнюю результативную серию до 21 матча и вошёл в историю НХЛ
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в победном матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) и продлил свою результативную серию в домашних играх до 21 матча. Канадский форвард «Эвеланш» во второй раз в карьере отметился подобным достижением.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10 1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp) 2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24 3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19 3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12 3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32 4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34
Маккиннон стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удавалось более одного раза добиваться результативных серий в 21+ домашних матчах. Ранее подобным достижением отметились Уэйн Гретцки (семь подобных серий), Ги Лафлёр (2), Марио Лемье (2), Коннор Макдэвид (2) и Бобби Орр (2).
В текущем сезоне Маккиннон набрал 103 (27+76) очка в 68 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:15
-
06:16
-
05:48
-
05:26
-
05:01
-
04:32
-
01:28
-
00:00
- 16 марта 2025
-
23:56
-
23:53
-
23:30
-
23:22
-
23:06
-
23:00
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:43
-
21:01
-
20:22
-
19:57
-
19:41
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
19:07
-
18:59
-
18:50
-
18:38
-
18:29
-
18:25