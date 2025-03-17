Драйзайтль набрал очки в 18-м матче подряд и установил новый рекорд «Эдмонтона» в XXI веке

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1, а их немецкий форвард Леон Драйзайтль отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до 18 матчей. Это новый клубный рекорд «Ойлерз» по длительности результативной серии в XXI веке.

Леон обновил клубный рекорд по продолжительности серии игр с очками в текущем столетии. Ранее две серии по 17 игр были у Коннора Макдэвида (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). Исторический рекорд клуба и всей НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 51 матч в сезоне-1983/1984.

После данного матча в активе Драйзайтля стало 101 очко в текущей регулярке. Он забил 49 голов и отдал 52 результативные передачи.