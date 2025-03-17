Видео реакции фанатов «Колорадо» на первый матч Микко Рантанена в Денвере

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен минувшей ночью провёл первый матч против бывшей команды «Колорадо Эвеланш» на домашнем стадионе в Денвере. Финский форвард отметился результативной передачей, а «звёзды» уступили в овертайме со счётом 3:4.
Болельщики тепло встретили бывшего игрока команды, а на видеокубе показали трогательное видео с лучшими моментами карьеры Рантанена в составе «Колорадо».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, по ходу текущего сезона Рантанен был обменян из «Колорадо» в «Каролину». Затем 28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.
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