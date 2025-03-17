Капитан «Колорадо» Ландеског подарил Маккиннону золотую клюшку за 1000 очков в НХЛ

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског подарил нападающему Натану Маккиннону золотую клюшку за 1000 очков в НХЛ. Церемония прошла перед матчем с «Даллас Старз» (4:3 ОТ), на которой присутствовали жена и родители канадского форварда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Маккиннон отметился результативной передачей в овертайме и продлил свою результативную серию в домашних играх до 21 матча. В текущем сезоне канадский нападающий набрал 103 (27+76) очка в 68 матчах.

Всего в Национальной хоккейной лиге в регулярных чемпионатах Маккиннон набрал 1002 (362+640) очка в 859 матчах.