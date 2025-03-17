Расписание матчей ВХЛ на 17 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 17 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 марта 2025, понедельник. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 94 очка в 63 матчах и стала обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 91 очко. Тройку лучших замыкает «Рубин» (88).
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 63 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:15
-
06:16
-
05:48
-
05:26
-
05:01
-
04:32
-
01:28
-
00:00
- 16 марта 2025
-
23:56
-
23:53
-
23:30
-
23:22
-
23:06
-
23:00
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:43
-
21:01
-
20:22
-
19:57
-
19:41
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
19:07