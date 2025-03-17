Расписание матчей ВХЛ на 17 марта 2025 года

Сегодня, 17 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 марта 2025, понедельник. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 94 очка в 63 матчах и стала обладателем Кубка Всероссийской хоккейной лиги за победу в регулярном чемпионате. Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 91 очко. Тройку лучших замыкает «Рубин» (88).

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 63 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».