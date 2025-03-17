Расписание матчей МХЛ на 17 марта 2025 года
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Сегодня, 17 марта, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 50 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», набравший 82 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набрав 79 очков после 50 встреч. На втором месте находится «Ирбис», отстающий от лидера на одно очко. «Мамонты Югры» — на третьей позиции.
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