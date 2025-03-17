Расписание матчей МХЛ на 17 марта 2025 года

Сегодня, 17 марта, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 16:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Локо-76 Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 17:30 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 18:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК Ирбис Казань Не начался Кузнецкие Медведи Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Крылья Советов Москва Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 84 очка после 50 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», набравший 82 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набрав 79 очков после 50 встреч. На втором месте находится «Ирбис», отстающий от лидера на одно очко. «Мамонты Югры» — на третьей позиции.