Тертышный: привык к Челябинску, но Нижний Новгород стал вторым домом

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный заявил, что скучает по Челябинску, но Нижний Новгород стал для него вторым домом.

— Некоторым игрокам тяжело покидать родные города. Какой для вас оказалась смена Челябинска на Нижний Новгород?

— Если говорить честно, это было неожиданно и тяжело. Я привык к Челябинску, там у меня все друзья и семья. Конечно, скучаю по ребятам, по семье, но Нижний стал для меня вторым домом, я уже привык. Здесь классные ребята, классный город, отличные болельщики. Мне всё здесь нравится, тренерский штаб доверяет, главное — отдаваться делу на все 100%. То, что за ареной — уже второстепенно.

Адаптация быстрой получилась, я половину команды знаю. Они со всем помогли, всё рассказали. Немного забуксовал в начале, но сейчас встал на рельсы, с каждой игрой получается всё лучше и лучше, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.