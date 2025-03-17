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Тертышный: привык к Челябинску, но Нижний Новгород стал вторым домом

Тертышный: привык к Челябинску, но Нижний Новгород стал вторым домом
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Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный заявил, что скучает по Челябинску, но Нижний Новгород стал для него вторым домом.

— Некоторым игрокам тяжело покидать родные города. Какой для вас оказалась смена Челябинска на Нижний Новгород?
— Если говорить честно, это было неожиданно и тяжело. Я привык к Челябинску, там у меня все друзья и семья. Конечно, скучаю по ребятам, по семье, но Нижний стал для меня вторым домом, я уже привык. Здесь классные ребята, классный город, отличные болельщики. Мне всё здесь нравится, тренерский штаб доверяет, главное — отдаваться делу на все 100%. То, что за ареной — уже второстепенно.

Адаптация быстрой получилась, я половину команды знаю. Они со всем помогли, всё рассказали. Немного забуксовал в начале, но сейчас встал на рельсы, с каждой игрой получается всё лучше и лучше, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Тертышным читайте на «Чемпионате»:
«Когда ты знаешь, кто такой Ларионов, интересно работать». Интервью с Тертышным
Эксклюзив
«Когда ты знаешь, кто такой Ларионов, интересно работать». Интервью с Тертышным
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