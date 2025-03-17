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Форвард «Торпедо» прокомментировал открытие новой арены в Екатеринбурге

Форвард «Торпедо» прокомментировал открытие новой арены в Екатеринбурге
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Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный прокомментировал открытие новой арены в Екатеринбурге.

— Как оцените новую арену в Екатеринбурге? Можете сравнить с другими новыми в КХЛ – Омском, Новосибирском, «ВТБ Ареной»?
— Не стал бы сравнивать, но здесь неплохая арена. Лёд пока непонятный, новый, но со временем они всё сделают в хорошем качестве и всё будет хорошо.

— Вам уже показывали новый стадион в Нижнем Новгороде?
— Фотографии видел, видео раздевалки тоже. Ребята тоже ездили на арену, смотрели. Я приехал только после Нового года, видел её только со стороны, внутрь я ещё не заходил, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Тертышным читайте на «Чемпионате»:
«Когда ты знаешь, кто такой Ларионов, интересно работать». Интервью с Тертышным
Эксклюзив
«Когда ты знаешь, кто такой Ларионов, интересно работать». Интервью с Тертышным
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