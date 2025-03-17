Форвард «Торпедо» прокомментировал открытие новой арены в Екатеринбурге

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный прокомментировал открытие новой арены в Екатеринбурге.

— Как оцените новую арену в Екатеринбурге? Можете сравнить с другими новыми в КХЛ – Омском, Новосибирском, «ВТБ Ареной»?

— Не стал бы сравнивать, но здесь неплохая арена. Лёд пока непонятный, новый, но со временем они всё сделают в хорошем качестве и всё будет хорошо.

— Вам уже показывали новый стадион в Нижнем Новгороде?

— Фотографии видел, видео раздевалки тоже. Ребята тоже ездили на арену, смотрели. Я приехал только после Нового года, видел её только со стороны, внутрь я ещё не заходил, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.