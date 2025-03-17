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Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов — снова первый, Ротенберг и СКА преодолели кризис

Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов — снова первый, Ротенберг и СКА преодолели кризис
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Алексей Кудашов«Динамо» М
2 (4)Бенуа Гру«Трактор»
3 (1)Ги Буше«Авангард»
4 (5)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (6)Андрей Разин«Металлург»
6 (9)Роман РотенбергСКА
7 (7)Игорь Никитин«Локомотив»
8 (2)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
9 (12)Николай Заварухин«Автомобилист»
10 (17)Алексей Жамнов«Спартак»
11 (8)Илья ВоробьёвЦСКА
12 (11)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
13 (14)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
14 (10)Игорь Ларионов«Торпедо»
15 (13)Андрей Козырев«Северсталь»
16 (18)Павел Десятков«Витязь»
17 (15)Леонид Тамбиев«Адмирал»
18 (20)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
19 (16)Павел Зубов«Лада»
20 (19)Михаил Кравец«Куньлунь»
21 (21)Виктор Костючёнок«Амур»
22 (22)Галым Мамбеталиев«Барыс»
23 (23)Сергей ЗубовХК «Сочи»
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