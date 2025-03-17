Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов — снова первый, Ротенберг и СКА преодолели кризис
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (3)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|2 (4)
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|3 (1)
|Ги Буше
|«Авангард»
|4 (5)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|5 (6)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|6 (9)
|Роман Ротенберг
|СКА
|7 (7)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|8 (2)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|9 (12)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|10 (17)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|11 (8)
|Илья Воробьёв
|ЦСКА
|12 (11)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|13 (14)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|14 (10)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|15 (13)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|16 (18)
|Павел Десятков
|«Витязь»
|17 (15)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|18 (20)
|Вадим Епанчинцев
|«Сибирь»
|19 (16)
|Павел Зубов
|«Лада»
|20 (19)
|Михаил Кравец
|«Куньлунь»
|21 (21)
|Виктор Костючёнок
|«Амур»
|22 (22)
|Галым Мамбеталиев
|«Барыс»
|23 (23)
|Сергей Зубов
|ХК «Сочи»
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