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Бывший капитан сборной Финляндии Марко Анттила завершил карьеру в возрасте 39 лет

Бывший капитан сборной Финляндии Марко Анттила завершил карьеру в возрасте 39 лет
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Бывший капитан сборной Финляндии Марко Анттила завершил карьеру в возрасте 39 лет, сообщает Mtvuutiset.fi. Марко был капитаном сборной на нескольких чемпионатах мира. Вместе со сборной Финляндии нападающий выигрывал чемпионат мира 2019 и 2022 годов.

На Олимпийских играх 2022 года Анттила стал обладателем золотых медалей, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи за турнир.

Анттила никогда не играл за клубы НХЛ. Большую часть карьеры он провёл на родине, а с 2013 до 2016 года играл за шведский «Эребру». В КХЛ финн выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Йокерит». В 2019 году Марко был признан лучшим хоккеистом Финляндии. В сезоне-2013/2014 Анттила провёл шесть матчей в ВХЛ за волжскую «Ариаду», в которых набрал 5 (2+3) очков.

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