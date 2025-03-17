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Капитан «Филадельфии» отметил прогресс в общении Мичкова с партнёрами по команде

Капитан «Филадельфии» отметил прогресс в общении Мичкова с партнёрами по команде
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Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об игре 20-летнего нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова в дебютном для себя сезоне в НХЛ и отметил прогресс россиянина.

«Я думаю, что для меня лично в начале сезона общение с ним было намного сложнее из-за языка. Мы не были уверены, всегда ли он понимал нас или нет. Теперь я чувствую, что он начинает понимать больше. Он начинает открываться и давать обратную связь, отвечать. Вы можете понять его реакцию. Если он не до конца понимает, то попытается убедиться, что он уловил суть, будь то разговор или шутка. Он привыкает просто давать обратную связь и хочет учиться», — цитирует Кутюрье пресс-служба лиги.

В дебютном для себя сезоне в НХЛ Мичков набрал 47 (20+27) очков в 66 матчах.

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