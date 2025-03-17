Нападающий «Торпедо»: Ларионов — это тренер-педагог, много ребят воспитал

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный сравнил стили игры нижегородской и челябинской команд, а также отметил работу главного тренера Игоря Ларионова.

— Как отличаются требования Гру и Ларионова?

— Во-первых, в «Тракторе» больше системы, канадский стиль. Здесь мы играем в пас, в быстрый хоккей, где-то импровизация, позволяются те вещи, которые не позволяют в других. Так что главное отличие — импровизация и больше пасов.

— Сейчас Ларионов — это тренер-тактик или скорее тренер-стратег и мотиватор?

— Думаю, Игорь Николаевич — это тренер-педагог. Он воспитал много молодых ребят, которые стрельнули, это его заслуга, тренерского штаба. Когда ты знаешь, кто такой Игорь Николаевич, интересно работать, много нового можно узнать у него, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.