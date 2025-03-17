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Главный тренер «Айлендерс»: Максиму Цыплакову нужно улучшить свою игру

Главный тренер «Айлендерс»: Максиму Цыплакову нужно улучшить свою игру
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа заявил, что российский нападающий Максим Цыплаков должен улучшить свою игру. После хорошего старта в дебютном для себя сезоне россиянин стал выпадать из состава. Цыплаков занимает четвёртое место в команде по количеству потерь шайбы (66).

«Это то, что он делает с начала сезона. И мы хотим это исправить. Я не люблю выступать в СМИ, но иногда приходится делать то, что нужно. Я думаю, что, когда мы совершили обмен Брока Нельсона, мы показали, что всем в команде нужно сделать шаг вперёд, и «Циппи» — один из тех парней, которым тоже нужно это сделать», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Цыплакова 28 (8+20) очков в 61 матче.

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