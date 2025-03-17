КХЛ определила лучших игроков 27-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 27-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Егор Заврагин (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,50 и 98,11% отражённых бросков. В матче с ХК «Сочи» (2:0) Заврагин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Алексей Маклюков («Металлург»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Олег Ли («Амур»), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан нападающий Даниил Давыдов («Северсталь»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».