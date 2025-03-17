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Александр Кожевников назвал две не кубковые команды в Западной конференции КХЛ

Александр Кожевников назвал две не кубковые команды в Западной конференции КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах «Локомотива» в плей-офф и выразил опасения за техничных и легковесных «Северсталь» и «Торпедо».

«Есть опасения за Нижний Новгород и Череповец. Мне нравится смотреть за этими быстрыми командами, но они легковесные и, опасаюсь, не кубковые. Хотя Игорь Ларионов – хитрец, не раз выпутывался из разных ситуаций. Но у его «Торпедо» на первом этапе – сильный соперник, Ярославль. Есть подозрения, что спад «Локомотива» связан с подготовкой к плей-офф – команду могут подгружать.

Восток «Локомотив» будет разбирать по косточкам – за счёт перехода в тренерский штаб Антона Курьянова, который знает об Омске, Челябинске и Ко всё. Посмотрим, найдёт ли Ярославль ключики к Западу – к тому же Ларионову», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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