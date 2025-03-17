Хоккеист «Далласа» получил штраф за подножку, которую сделал партнёр соперника
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В концовке второго периода матча «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (4:3 ОТ) произошёл интересный эпизод. Защитник «Колорадо» Девон Тэйвз в борьбе у борта просунул клюшку в ноги собственному партнёру по команде — Кейлу Макару, который владел шайбой, потерял равновесие и упал на лёд.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10 1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp) 2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24 3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19 3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12 3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32 4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34
Арбитры матча не разобрались в эпизоде и выписали две штрафные минуты за подножку нападающему «Далласа» Мэйсону Марчменту, который находился рядом с Тэйвзом, но не касался клюшкой Макара. Форвард «Старз», уезжая на скамейку штрафников, обращал внимание арбитров на медиакуб, на котором крутили замедленный повтор.
Отметим, что «Колорадо» не удалось реализовать это большинство, а «Даллас» в третьем периоде забросил две шайбы и перевёл матч в овертайм.
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