Хоккеист «Далласа» получил штраф за подножку, которую сделал партнёр соперника

В концовке второго периода матча «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (4:3 ОТ) произошёл интересный эпизод. Защитник «Колорадо» Девон Тэйвз в борьбе у борта просунул клюшку в ноги собственному партнёру по команде — Кейлу Макару, который владел шайбой, потерял равновесие и упал на лёд.

Арбитры матча не разобрались в эпизоде и выписали две штрафные минуты за подножку нападающему «Далласа» Мэйсону Марчменту, который находился рядом с Тэйвзом, но не касался клюшкой Макара. Форвард «Старз», уезжая на скамейку штрафников, обращал внимание арбитров на медиакуб, на котором крутили замедленный повтор.

Отметим, что «Колорадо» не удалось реализовать это большинство, а «Даллас» в третьем периоде забросил две шайбы и перевёл матч в овертайм.