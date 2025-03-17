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Кожевников рассказал, почему он не верит в «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ

Кожевников рассказал, почему он не верит в «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему он не верит в «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ, и отметил проблемы уфимского клуба с финансированием, которые могут повлиять на легионеров команды.

— В кого не верите в плей-офф?
— Кубок — самый непредсказуемый турнир. Возможны любые сюрпризы. Даже в КХЛ, где всегда была субординация в первом круге. Но мой прогноз остаётся прежним — и пусть на меня не обижаются болельщики «Салавата». Несмотря на то что Уфа прыгнула выше головы и на удивление стабильно прошла чемпионат, в плей-офф ей будет очень сложно. Нет третьего и четвёртого звена, зато имеется постоянная возня вокруг финансов. Плюс зависимость от легионеров, которые в таких условиях в любой момент могут собрать чемоданы.

Посмотрите на Уфу — и на её фоне, например, на Челябинск или Омск. Под Гру и Буше в этом сезоне уже собрали два состава, идёт постоянная текучка кадров — а Уфа за полгода из новичков потянула разве что середнячка Яна. Разные лиги! — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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