Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч
Комментарии

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон дисквалифицирован на один матч за драку с защитником «Металлурга» Валерием Ореховым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон пропустит ближайшую игру своей команды.

В текущем сезоне Вон провёл 39 матчей, в которых набрал два очка — забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ на счету китайского нападающего 57 матчей и 5 (4+1) очков.

Материалы по теме
Разин: лучше уж один раз врезать, но потом проиграть в драке, чем оставить всё как есть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android