Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон дисквалифицирован на один матч за драку с защитником «Металлурга» Валерием Ореховым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон пропустит ближайшую игру своей команды.

В текущем сезоне Вон провёл 39 матчей, в которых набрал два очка — забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ на счету китайского нападающего 57 матчей и 5 (4+1) очков.