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«Вашингтон» объявил о нескольких акциях в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки

«Вашингтон» объявил о нескольких акциях в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки
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«Вашингтон Кэпиталз» объявил о нескольких акциях для болельщиков в поддержку российского нападающего Александра Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В число основных моментов входят возможности для взаимодействия с болельщиками, цифровые активации, розничные товары, партнёрские активации и специальные программы Monumental Sports Network.

Трон «Gr8 Chase» возвращается на домашний стадион «Кэпиталз» со специальным обратным отсчётом. Индикатор ворот будет показывать, сколько голов осталось до того, как Овечкин побьёт рекорд.

Фото: «Вашингтон»

Болельщикам предлагается сделать фотографии у экспозиции раздевалки «Gr8 Chase» с памятными вещами Овечкина.

Фото: «Вашингтон»

Официальные счётчики голов будут установлены по всему городу Вашингтон и округу Колумбия, включая различные национальные музеи. Болельщики могут сфотографироваться со счётчиками голов и разместить фотографии в социальных сетях в честь «Погони Великой восьмёрки».

Болельщикам будут доступны бесплатные таблички и стикеры в различных социальных сетях в поддержку Овечкина в его погоне за рекордом.

На данный момент Овечкин забросил 887 шайб в НХЛ, и до нового рекорда россиянину осталось забить восемь голов.

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