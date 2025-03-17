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Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги
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После домашней победы «Сибири» над казахстанским «Барысом» (3:2) новосибирский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, стали известны все участники плей-офф КХЛ — 2024/2025.

Все команды, вышедшие в плей-офф КХЛ:

Западная конференция
«Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород).

Западная конференция
«Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь» (Новосибирск).

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