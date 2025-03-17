Артемий Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3) и набрал своё 853-е очко в своём 738-м матче в НХЛ. Это позволило Панарину выйти на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 19:17 (pp) 1:1 Кайлли (Панарин, Трочек) – 25:00 1:2 Арвидссон (Ньюджент-Хопкинс) – 46:09 1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 56:35
Вместе с Панариным девятое место делит нападающий Вячеслав Козлов, набравший 853 очка за 1182 матча. Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1605 очков).
|№
|Игрок
|Матчи
|Очки
|1
|Александр Овечкин
|1477
|1605
|2
|Евгений Малкин
|1204
|1340
|3
|Сергей Фёдоров
|1248
|1179
|4
|Александр Могильный
|990
|1032
|5
|Алексей Ковалёв
|1316
|1029
|6
|Никита Кучеров
|787
|966
|7
|Павел Дацюк
|953
|918
|8
|Илья Ковальчук
|926
|876
|9
|Вячеслав Козлов
|1182
|853
|9
|Артемий Панарин
|738
|853
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