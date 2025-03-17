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Артемий Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Артемий Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3) и набрал своё 853-е очко в своём 738-м матче в НХЛ. Это позволило Панарину выйти на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 19:17 (pp)     1:1 Кайлли (Панарин, Трочек) – 25:00     1:2 Арвидссон (Ньюджент-Хопкинс) – 46:09     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 56:35    

Вместе с Панариным девятое место делит нападающий Вячеслав Козлов, набравший 853 очка за 1182 матча. Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1605 очков).

ИгрокМатчиОчки
1Александр Овечкин14771605
2Евгений Малкин12041340
3Сергей Фёдоров12481179
4Александр Могильный9901032
5Алексей Ковалёв13161029
6Никита Кучеров787966
7Павел Дацюк953918
8Илья Ковальчук926876
9Вячеслав Козлов1182853
9Артемий Панарин738853
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