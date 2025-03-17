Артемий Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3) и набрал своё 853-е очко в своём 738-м матче в НХЛ. Это позволило Панарину выйти на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди российских игроков.

Вместе с Панариным девятое место делит нападающий Вячеслав Козлов, набравший 853 очка за 1182 матча. Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1605 очков).