«Я никогда это не забуду». Рантанен — о приёме фанатов в первом матче против бывшего клуба

Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен поделился эмоциями после первого матча против своего бывшего клуба «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), в котором провёл 10 лет.
«Я думаю, забить первыми в игре с «Колорадо» было важно. Всё, конечно, ощущается иначе, эмоционально, когда ты находишься на этой стороне. Первый такой матч всегда будет самым эмоциональным.
Разумеется, видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, – я никогда этого не забуду. Болельщики поддерживали меня 10 лет. Так что это многое значит для меня. Спасибо. Я буду помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Первое возвращение бывает лишь один раз, и это очень особенный момент – получить видео и реакцию фанатов», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.
В матче с «Колорадо» финский форвард отметился результативной передачей.
Напомним, по ходу текущего сезона Рантанен был обменян из «Колорадо» в «Каролину». Затем 28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.
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