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«Я никогда это не забуду». Рантанен — о приёме фанатов в первом матче против бывшего клуба

«Я никогда это не забуду». Рантанен — о приёме фанатов в первом матче против бывшего клуба
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Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен поделился эмоциями после первого матча против своего бывшего клуба «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), в котором провёл 10 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Рантанен) – 04:10     1:1 Нечас (Макар, Друен) – 14:09 (pp)     2:1 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 26:24     3:1 Друен (Малински, Ничушкин) – 37:19     3:2 Бурк (Бенн, Джонстон) – 54:12     3:3 Дюшейн (Линделль, Марчмент) – 54:32     4:3 Макар (Маккиннон, Нельсон) – 60:34    

«Я думаю, забить первыми в игре с «Колорадо» было важно. Всё, конечно, ощущается иначе, эмоционально, когда ты находишься на этой стороне. Первый такой матч всегда будет самым эмоциональным.

Разумеется, видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, – я никогда этого не забуду. Болельщики поддерживали меня 10 лет. Так что это многое значит для меня. Спасибо. Я буду помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Первое возвращение бывает лишь один раз, и это очень особенный момент – получить видео и реакцию фанатов», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.

В матче с «Колорадо» финский форвард отметился результативной передачей.

Напомним, по ходу текущего сезона Рантанен был обменян из «Колорадо» в «Каролину». Затем 28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.

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