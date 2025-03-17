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Алалыкин расставил по местам 11 лучших игроков «Салавата Юлаева», Радулов — восьмой

Алалыкин расставил по местам 11 лучших игроков «Салавата Юлаева», Радулов — восьмой
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин расставил по местам 11 лучших игроков уфимского клуба начиная с 2000 года.

Кирилл Кольцов?
— Шесть.

— Линус Умарк?
— Третий.

— Николай Заварухин?
— Пять.

— Виталий Прошкин?
— Четыре.

Игорь Григоренко?
— Семь.

Патрик Торесен?
— Два.

— Александр Радулов?
— Восемь.

Александр Радулов — восемь???
— Да, я думаю в 2000-х там ещё есть игроки.

— Теэму Хартиккайнен?
— Один. Первый.

— Михал Микеска?
— 10.

— Владимир Антипов?
— Ну 11, извините.

Виктор Козлов?
— главный тренер (смеётся), — приводит ответы Алалыкина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Полностью расстановка лучших хоккеистов «Салавата Юлаева» по местам по версии Алалыкина выглядит следующим образом:

1. Теэму Хартикайнен
2. Патрик Торесен
3. Линус Умарк
4. Виталий Прошкин
5. Николай Заварухин
6. Кирилл Кольцов
7. Игорь Григоренко
8. Александр Радулов
9.
10. Михал Микеска
11. Владимир Антипов.
Главный тренер — Виктор Козлов.

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