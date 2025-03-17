Морозов ответил на вопрос о повышении потолка зарплат в КХЛ из-за возвращения Овечкина

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном повышении потолка зарплат в лиге.

— Собираются ли в КХЛ повысить потолок зарплат? А если в 2026 году к нам приедет Александр Овечкин, как же его вписать в бюджет?

— Мы уже сейчас провели голосование с клубами. Сделали наше предложение — как мы видим, как должны увеличиваться пол и потолок зарплат, как это должно работать в ближайшей перспективе на три сезона.

Поэтому мы провели опрос клубов, собрали мнения — сейчас будем выносить предложения на совет директоров КХЛ, который уже примет решение, как мы будем дальше жить с потолком и полом заработных плат, — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Потолок зарплат на каждый клуб КХЛ составляет 900 млн рублей. Этот показатель не менялся с 2020 года. Пол зарплат в КХЛ регулярно поднимается и сейчас составляет 450 млн рублей.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что после завершения контракта в НХЛ вернётся в московское «Динамо».