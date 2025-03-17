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Сибирь — Барыс, результат матча 17 марта, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» с минимальным перевесом обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф КХЛ
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Кайыржан (Старченко, Бекетаев) – 05:57 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 14:57 (5x4)     2:1 Гоголев (Белоусов, Аланов) – 15:52 (5x5)     3:1 Коротков (Морозов) – 17:20 (5x5)     3:2 Оразов (Сетдиков, Николишин) – 38:05 (5x5)    

Счёт во встрече открыли гости. В первом периоде отличился Динмухамед Кайыржан. «Сибирь» ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Энди Андреоффа (большинство), Павла Гоголева и Никиты Короткова. Во втором периоде защитник «Барыса» Бейбарыс Оразов сократил разрыв в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.

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