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«Сибирь» с минимальным перевесом обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф КХЛ

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.

Счёт во встрече открыли гости. В первом периоде отличился Динмухамед Кайыржан. «Сибирь» ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Энди Андреоффа (большинство), Павла Гоголева и Никиты Короткова. Во втором периоде защитник «Барыса» Бейбарыс Оразов сократил разрыв в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.