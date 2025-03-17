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«Коламбус» возродил российскую тройку Чинахов — Воронков — Марченко на матч с «Нью-Джерси»

«Коламбус» возродил российскую тройку Чинахов — Воронков — Марченко на матч с «Нью-Джерси»
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Стал известен состав «Коламбус Блю Джекетс» на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025 c «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится в ночь с 17 на 18 марта мск. В первом звене на лёд выйдет российская тройка Егор Чинахов — Дмитрий Воронков — Кирилл Марченко.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полностью состав «Коламбуса» на матч с «Нью-Джерси» выглядит следующим образом:
Веренски — Фаббро; Чинахов — Воронков — Марченко;
Матейчук — Проворов; Дженнер — Фантилли — К. Джонсон;
Дж. Джонсон — Сиверсон; Астон-Риз — Дэнфорт — Оливье;
Харрис/Кристиансен — Гудбрансон; ван Римсдайк — Курали — Канин.

«Коламбус» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 70 очков в 66 матчах.«Нью-Джерси» находится на шестом месте на Востоке, имея в активе 78 очков после 68 встреч.

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