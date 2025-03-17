Стало известно, что сказал Епанчинцев в раздевалке после выхода «Сибири» в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев зашёл в раздевалку после домашнего матча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.

«Пацаны, поздравляю с выходом в плей-офф. Молодчики! Самое главное, вы показали, что можно с любым соперником играть и выигрывать. С любым!!! Чем сильнее соперник, тем вы лучше играете, да, ребята? Красавцы!» — сказал Епанчинцев в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 встречах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр.