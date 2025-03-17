Епанчинцев рассказал о продлении контракта после выхода «Сибири» в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о продлении контракта с новосибирским клубом после выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

— Можете развеять недавние слухи вокруг того, что с вами продлили контракт?

— У меня был контракт по системе «1+1», понятно, что от результата всё зависит.

— Решилось это сегодня или заранее?

— Никто ничего мне пока не говорил, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр.