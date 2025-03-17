«Не тряслись перед телевизором». Коротков — о выходе «Сибири» в плей-офф

Нападающий «Сибири» Никита Коротков поделился впечатлениями от выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы над «Барысом» (3:2).

— Поделитесь эмоциями от выхода в плей-офф?

— Потратили очень много психологических сил, был небольшой спад. Хорошо, что мы справились с этой ситуации, а также то, что всё зависело от нас. Мы не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором. Надеялись на самих себя. Если справились, значит в нас есть стержень.

— Не удивило, что «Нефтехимик» так сыграл в Тольятти?

— Я следил так: заходил в приложение, смотрел, как сыграли. Матчи смотреть не стал, трястись за чужую команду. Передал привет Илье Пастухову, но второй год не получается у его команды, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр.