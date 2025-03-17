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«Не тряслись перед телевизором». Коротков — о выходе «Сибири» в плей-офф

«Не тряслись перед телевизором». Коротков — о выходе «Сибири» в плей-офф
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков поделился впечатлениями от выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы над «Барысом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Кайыржан (Старченко, Бекетаев) – 05:57 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 14:57 (5x4)     2:1 Гоголев (Белоусов, Аланов) – 15:52 (5x5)     3:1 Коротков (Морозов) – 17:20 (5x5)     3:2 Оразов (Сетдиков, Николишин) – 38:05 (5x5)    

— Поделитесь эмоциями от выхода в плей-офф?
— Потратили очень много психологических сил, был небольшой спад. Хорошо, что мы справились с этой ситуации, а также то, что всё зависело от нас. Мы не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором. Надеялись на самих себя. Если справились, значит в нас есть стержень.

— Не удивило, что «Нефтехимик» так сыграл в Тольятти?
— Я следил так: заходил в приложение, смотрел, как сыграли. Матчи смотреть не стал, трястись за чужую команду. Передал привет Илье Пастухову, но второй год не получается у его команды, — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр.

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